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Galatasaray, PAOK Maçına Tam Hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 24.09.2024 19:26
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 20:00
Galatasaray, PAOK Maçına Tam Hazır

Galatasaray Futbol Takımı PAOK Maçına Hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında yarın Yunan ekip PAOK ile karşılaşmak için son antrenmanını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk gözetiminde gerçekleşen çalışma, basına kapalı kısmı ile dikkat çekti.

İdman Detayları

Antreman, ısınma hareketleriyle başlayarak futbolcuların iki gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirmesiyle devam etti. Daha sonra, PAOK maçı için taktiksel hazırlıkların yapıldığı bir bölüm de gerçekleşti.

Sakatlık Durumu

Yalnızca sakatlığı süren Hakim Ziyech, takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalarına devam etti. Diğer oyuncular ise maç için son hazırlıklarını tamamladı.

Maç Bilgileri

Sarı-kırmızılı ekip, yarın RAMS Park stadyumunda saat 22.00'de PAOK ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşma için taraftarlar sabırsızlıkla bekliyor.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Antrenmana Davinson Sanchez (solda), Gabriel Sara (ortada) ve Metehan Baltacı (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK...

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan temsilcisi PAOK ile yapacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk (sağda) yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı.

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