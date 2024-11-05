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Galatasaray, Pasifik Holding ile Forma Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Galatasaray, Pasifik Holding ile 125 milyon lira karşılığında forma sırt sponsorluğu anlaşması yaptı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:31
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:31
Galatasaray, Pasifik Holding ile Forma Sponsorluk Anlaşması İmzaladı

Galatasaray ve Pasifik Holding Arasında Sponsorluk Anlaşması

Galatasaray Spor Kulübü, futbol A takımı için önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulüp, forma sırt sponsoru olarak Pasifik Holding ile 125 milyon lira karşılığında anlaşma sağladı.

Açıklama Detayları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yaptığı duyuruda, "Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımı’nın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması amacıyla, 2024-2025 sezonu için yeni bir sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. Toplam sponsorluk bedeli 125.000.000 TL + KDV olarak belirlenmiştir," ifadelerine yer verdi. Önemli Bir Adım

Bu anlaşma, Galatasaray'ın finansal başarısı ve marka değerini artırmak adına attığı önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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