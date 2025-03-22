Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı 3-0 Geçti

Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Beşiktaş United Payment'ı 3-0 yenerek 3. sıraya yükseldi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:10
Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı 3-0 Geçti

Galatasaray Petrol Ofisi, Derbiyi Kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı 3-0 mağlup etti. Maç, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İlk Yarıda Ebru Topçu'nun Penaltı Golü

Karşılaşmanın ilk yarısında, sarı-kırmızılı ekipten Ebru Topçu, 41. dakikada kullandığı penaltıyla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci Yarının Hekimi Ebru ve Diallo

İkinci yarıda Galatasaray Petrol Ofisi, üstünlüğünü artırarak Ebru Topçu'nun 64. dakikada ve Hapsatou Diallo'nun 90+3. dakikada attığı gollerle skoru 3-0'a taşıdı.

Puan Durumu ve Sıralama Değişikliği

Bu sonuçla birlikte Galatasaray Petrol Ofisi, puanını 43'e çıkararak averajla Beşiktaş United Payment'ı geçerek 3. sıraya yükseldi. Beşiktaş, aynı puanda kalarak 4. sıraya geriledi.

Karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı da takip etti.

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