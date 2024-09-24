Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Slavia Prag ile Rövanş Maçına Çıkıyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Şampiyonlar Ligi'nde Mücadele Ediyor
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında, yarın Çek Cumhuriyeti temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaşacak.
Maçın Detayları
Karşılaşma, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'daki Fortuna Arena'da oynanacak. Maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
İlk Maçta Eşitlik
İstanbul'da oynanan ilk karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Tur atlayan takım, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.