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Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Gruplara Yükseldi

Galatasaray Petrol Ofisi, Slavia Prag'ı 2-1 yenerek UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılma hakkı kazandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:51
Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Gruplara Yükseldi

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde İlerlemesini Sürdürüyor

Sarı-kırmızılı kadın futbol takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek grup aşamasına yükseldi.

Maçın Gelişimi

Fortuna Arena'da oynanan mücadelede Galatasaray Petrol Ofisi, 50. dakikada Arzu Karabulut'un ve 100. dakikada Nazlıcan Parlak'ın attığı gollerle önemli bir galibiyet elde etti. Çekya temsilcisi Slavia Prag'ın tek golü ise 31. dakikada Eda Karataş'ın ters vuruşuyla geldi.

Grup Aşamasına Yükseliş

Daha önce İstanbul'da oynanan ilk maçta iki takım 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçların ardından, Galatasaray Petrol Ofisi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Önemli Tarih

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi grup kuraları, 27 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek.

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