Galatasaray Petrol Ofisi'nden Beşiktaş'a 3-0'lık Derbi Zaferi

Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'i 3-0 mağlup etti. Teknik direktör Metin Ülgen, Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan sıkıntılara değindi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 16:36
Galatasaray Petrol Ofisi'nden Beşiktaş'a 3-0'lık Derbi Zaferi

Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş'ı Mağlup Etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment'ı 3-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası Galatasaray Petrol Ofisi'nin teknik direktörü Metin Ülgen, takımın performansına dair önemli açıklamalarda bulundu.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Sonrası İyileşme

Ülgen, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yaşadıkları zorlukların, ligdeki performanslarını olumsuz etkilediğini belirtti. "Sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettik. Orada da ağır maçlar oynadık. Çok yorulduk ve sakat verdik. Bu durum lige de yansıdı. Çoğu arzu ettiğimiz sonuçları alamadık," ifadelerini kullandı.

İyi Oyun ve Hedefler

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde olmadıkları dönemlerde takım oyununda ve skorlarındaki iyileşmenin altını çizen Ülgen, "Bu bölümde skorumuz ve oyunumuz daha güzel olmaya başladı. Toparlandık ve iyi gidiyoruz. İkinci yarının 2'incisi durumundayız. Bu maçta oyun üstünlüğü bizdeydi. Derbi için iyi bir skor aldık. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz,” dedi.

Gelecek Hedefleri

Ülgen, Galatasaray Kulübü'nün her zaman şampiyonluk hedefi olduğuna işaret ederek, "Şampiyonlar Ligi'nden dolayı bir sıkıntı yaşadık ama geride kalan bütün maçları kazanmak istiyoruz," diyerek sözlerini tamamladı.

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