Galatasaray Petrol Ofisi, Senegalli Yetenek Hapsatou Malado Diallo'yu Transfer Etti

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Yeni Bir İsimle Güçleniyor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, genç yetenek Hapsatou Malado Diallo'yu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. 19 yaşındaki Senegalli hücum oyuncusu, kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Diallo'nun Başarıları

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Diallo'nun 2023 yılında düzenlenen WAFU U20 Kadınlar Kupası'nda gösterdiği performans ön plana çıkartıldı. Bu turnuvada 5 gol atan Diallo, Senegal'i şampiyonluğa taşımış ve turnuvanın en iyi oyuncusu ile gol kraliçesi ödüllerinin sahibi olmuştur.

Galatasaray Petrol Ofisi, Hapsatou Malado Diallo’ya kulübe hoş geldin diyerek, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diledi.