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Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı Nacho Fernandez'i transfer listesine ekledi

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer atağını sürdürerek Real Madrid'in deneyimli savunma oyuncusu Nacho Fernandez'i gündemine aldı. İspanyol oyuncu, Real Madrid'in başarılı performansına katkı sağlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 20:29
Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı Nacho Fernandez'i transfer listesine ekledi

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandırıyor ve Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Nacho Fernandez'i transfer listesine ekledi. İspanyol futbolcu, Real Madrid formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid'in savunmanın önemli isimlerinden biri olan Nacho Fernandez ile ilgileniyor. Carlo Ancelotti'nin güvendiği oyunculardan biri olan Nacho, son olarak oynanan Manchester City maçında takımının en iyilerinden biri olarak öne çıktı. 

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