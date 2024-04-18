Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı Nacho Fernandez'i transfer listesine ekledi

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kazandırıyor ve Real Madrid'in tecrübeli oyuncusu Nacho Fernandez'i transfer listesine ekledi. İspanyol futbolcu, Real Madrid formasıyla gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Sarı-Kırmızılılar, Real Madrid'in savunmanın önemli isimlerinden biri olan Nacho Fernandez ile ilgileniyor. Carlo Ancelotti'nin güvendiği oyunculardan biri olan Nacho, son olarak oynanan Manchester City maçında takımının en iyilerinden biri olarak öne çıktı.

Real Madrid, Nacho'nun katkılarıyla İngiliz rakibini eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi