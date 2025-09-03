DOLAR
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı: Sane, Çakır, Gündoğan, Singo

Galatasaray, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi. Yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo listede yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:07
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:07
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı: Sane, Çakır, Gündoğan, Singo

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Kadrosunu Açıkladı

Galatasaray, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi kadrosunu bildirdi. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre yeni transferler Leroy Sane, Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo, kadroda yer aldı.

Kadroda yer alan oyuncular

Galatasaray'ın listesinde şu oyuncular bulunuyor: Uğurcan Çakır, Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Gabriel Sara, Leroy Sane, Berkan Kutlu, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, Mario Lemina, Roland Sallai, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

