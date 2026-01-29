Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 20. sırada: Son 16'ya kaldı

Grup etabı sonuçları ve olası rakipler

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile tamamlayarak 10 puan topladı ve turnuvayı 20. sırada bitirdi.

Turnuvanın 8. ve son haftasında sarı-kırmızılılar, deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City'ye 2-0 yenildi. Bu sonuçla Galatasaray lig etabını noktaladı ve son 16 play-off turuna katılma hakkı elde etti.

Galatasaray'ın grup aşamasındaki maç sonuçları şu şekilde: Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı 3-0 mağlup ederken; Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union Saint-Gilloise'ye 1-0, Monaco'ya 1-0 ve Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Cimbom, Atletico Madrid ile ise 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri arasında Atletico Madrid ve Juventus yer alıyor.

