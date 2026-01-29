Pep Guardiola: 'İlk 8’de bitirmekten çok memnunuz' — Manchester City 2-0 Galatasaray

Maç Özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Manchester City, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek adını ilk 8'e yazdırdı.

Maç Sonrası Açıklamalar

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola şu değerlendirmeyi yaptı: 'İlk 8’de bitirmekten çok memnunuz. Şampiyonlar Ligi 7-8 sene önce çok farklıydı. Şimdi farklı bir yerdeyiz. Çok zorlu takımlar Şampiyonlar Ligi’nde. Play-off oynamayacağız ve dinlenme zamanımız olacak. Mart ayında Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüzde elimizden geleni yapacağız.'

Guardiola ayrıca, 'Kalecimiz çok iyiydi, onlar da şanslar ürettiler. Play-off oynasak da oynamasak da oyuncularımın sakatlık olmadan bir sonraki seviyeye geçmemiz önemli' ifadelerini kullandı.

Yeni Format Hakkında

Yeni formatla ilgili soruya cevap veren İspanyol teknik direktör, 'Daha çok maç oynuyoruz ama bu formatı seviyorum. Tek maç oynayınca final gibi oluyor. Deplasmana gittiğiniz zaman çok zor maçlar oluyor. İlk 24’e girmek için bir sürü takım deniyor' dedi.

Oyuncu Değerlendirmeleri

Erling Haaland'ın golüne değinen Guardiola, 'İlk dokunuşu mükemmeldi. Çok açık şanslar geliyor ama bizim çok büyük problemlerimiz var defansta. Defans oyuncularımızı çok arıyoruz. Galatasaray maçı için de söyleyebilirim, birçok pozisyonu gole çevirmeliydik ama yapamadık. Premier Lig’de yapamadıklarımızı Şampiyonlar Ligi’nde daha iyi yaptık diyebiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak İlkay Gündoğan ve Leroy Sane hakkında konuşan Guardiola, 'İlkay ve Sane’yi yeniden görmemiz çok iyiydi. Onlara saygı duyuyorduk. İyi başladık, şanslarımız oldu. Daha iyi yerlere geleceğiz' dedi.

MANCHESTER CİTY TEKNİK DİREKTÖRÜ PEP GUARDİOLA, GALATASARAY GALİBİYETİNİN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "İLK 8'DE BİTİRMEKTEN ÇOK MEMNUNUZ" DEDİ.