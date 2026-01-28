Tedesco: "Yolumuza En İyi Şekilde Devam Etmek İstiyoruz" | Fenerbahçe, FCSB Deplasmanı

Tedesco: "Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi’nin 8. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları FCSB maçı öncesinde Ulusal Arena’da düzenlenen basın toplantısında konuştu. Toplantıda oyuncu Fred de yer aldı.

Tedesco'dan maç öncesi değerlendirme

Tedesco, karşılaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bize karşı oynayan rakipler yüksek motivasyonla oynuyorlar. Hala ilk 24’de bitirme ihtimalleri var, biz ilk 24’ün içerisindeyiz. Ama yarın karşımızda motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz. Feyenoord’a karşı burada 3-1 mağlupken 4-3 galip geldiler. Savaşçı bir takım, pes etmiyorlar. Aynı zamanda kalabalık bir stadyumda, iyi bir taraftara karşı oynayacağız. Yolumuza en iyi şekilde devam etmek istiyoruz"

Jhon Duran ve sakat oyuncuların durumu

Tedesco, Jhon Duran hakkında bilgi vererek, "Duran antrenmanı tamamladı fakat antrenmandan sonra bacağında ağrı şikayeti oldu. Kontrollerini yapılacak ama umuyorum ciddi bir şeyi yoktur" dedi.

Ayrıca Levent ve Archie ile ilgili olarak şunları söyledi: "Levent ve Archie’nin bireysel çalışmalara dönmesi bizler için iyi bir haber. Ama takıma dönmeleri için birazcık daha sabırlı olmamız gerekiyor. 6 hafta boyunca iki sol bekinizin de sakat olması kolay bir şey değildir. Ama bu durumu hem Mert Müldür hem de Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik."

Jayden'in sol bek oynaması gündemde

"Jayden’a sol bekte görev verecek misiniz?" sorusuna Tedesco şu yanıtı verdi:

"Evet, Jayden’ı yarın sol bek olarak görebiliriz, bunu Zagreb maçında yapmıştık. Ama hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Çünkü Skriniar ve Jayden merkezde iyi bir ikili oldular. Yarın zaten Skriniar da olmayacak. Dolayısıyla değişiklik yapmak da kolay olmayacak. Kanat veya bek oyuncusunu değiştirebilirsiniz ama özellikle stoper merkezini değiştirmek kolay değildir. Evet belirtmiş olduğunuz gibi bu tür değişiklikler yapabiliriz ama o zaman başka problemler çıkabilir. Jayden bana gelip ihtiyaç olduğunda sol bek oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için çok pozitif durum. Çünkü bütün oyuncularım hocasına nasıl yardım edebileceğini düşünüyor"

Fred: "Biz buraya kazanmak için geldik"

Oyuncu Fred, forma rekabeti ve maça bakışları hakkında, "Kimin oynayacağına hocamız karar verecek ama kim oynarsa oynasın iyi oynayacak. Bizler buraya kazanmak için geldik. Kimin oynayacağından bağımsız bizler her zaman biriz. İyi bir kadromuz var ve iyi bir maç çıkarmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasında bulundu.

Fred, Mircea Lucescu ile ilgili soruya ise, "Lucescu gerçekten iyi birisi. Beni 2015 yılında Shakhtar Donetsk’e o getirmişti. Kendisine en iyi dileklerimi iletiyorum. O harika bir teknik direktör. Zaten geçmişte başardıklarını da biliyorsunuz" şeklinde yanıt verdi.

Basın toplantısı, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grubu mücadelesi öncesinde takımın sağlık durumu, oyuncu tercihleri ve motivasyonuna dair net mesajlar verdi.

