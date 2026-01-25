İsmail Güldüren: İnegölspor 6-1 ile play-off hedefine inançla yürüyor

İnegölspor, Karaman FK'yı 6-1 yenerken Teknik Direktör İsmail Güldüren, play-off hedeflerine inançla ilerlediklerini ve Şanlıurfaspor maçına odaklandıklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:30
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:30
İnegölspor, sahasında Karaman FK karşısında aldığı 6-1 galibiyetle önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından takımın teknik direktörü İsmail Güldüren açıklamalarda bulundu.

Zorlu görünse de disiplinli bir galibiyet

Güldüren, farklı skorun maçın kolay geçtiği anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Böyle maçlar her zaman daha zordur. Oyuncuyu konsantre etmek kolay değildir. Ancak biz bu işe inanmış, gönül vermiş oyunculardan oluşan bir ekibiz. Futbolcularımız son dakikaya kadar çok iyi mücadele etti ve bunun karşılığında da skoru aldık. Tüm futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi.

Şanlıurfaspor maçı öncesi odaklanma

Teknik adam, önlerinde zorlu bir fikstür olduğunu belirterek, "Önümüzde dört önemli maç var. Bu maçların üçü puan durumunda bizim üstümüzde olan takımlarla. Karaman maçını geride bıraktık. Şimdi çarşamba günü deplasmanda oynayacağımız Şanlıurfaspor maçına odaklandık. İnşallah bu maçtan puan ya da puanlar alarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hedef: İnegölspor'u play-off'a taşımak

Güldüren, sezon başında kimsenin hayal etmediği bir başarıyı hedeflediklerini belirterek, "Belki de sezon başında kimsenin hayal etmediği bir başarıyı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İlk hedefimiz İnegölspor’u play-off oynatmak. Bu sürecin ne kadar zorlu olduğunu biliyoruz, geçmişte yaşadık ve tecrübe ettik" sözleriyle play-off kararlılığını yineledi.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

