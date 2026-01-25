Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" — Antalyaspor 2-1 galip

Sami Uğurlu, Gençlerbirliği karşısında alınan 2-1 galibiyetin ardından gelişim ihtiyacını ve Trabzonspor sınavını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 21:08
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 21:23
Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" — Antalyaspor 2-1 galip

Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var"

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu takımın durumu, eksikler ve geleceğe dönük planlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Maçın önemi ve Kasımpaşa vurgusu

Uğurlu, rakipleriyle oynanan her maçın kendileri için kritik olduğunu belirterek Kasımpaşa maçında alınan puanın değerine dikkat çekti. Özellikle o maçtan çıkan sonucun moral ve motivasyon açısından belirleyici olduğunu söyledi: "Kasımpaşa maçında alınan 1 puanın ne kadar değerli olduğunu aslında bu maç belirleyecekti. Çünkü direkt rakiplerimizle oynuyoruz. Deplasmanda oynadığımız maç sonrası yaptığımız açıklamada iyi başladığımızı söylemiştik. Bizim için alınan 1 puan çok değerliydi. Orada kaybetmiş olsaydık moral ve motivasyon olarak belki istediğimiz seviyeye çıkamayabilirdik".

Mücadele ve maçın tablosu

Karşılaşmada oyundan çok mücadelenin ön planda olduğunu söyleyen Uğurlu, değişikliklerin maçın kaderini belirlediğini vurguladı: "Mücadele olarak ayakta kalan takımın kazanacağı bir maç oldu". Maçın başında talihsiz bir gol yediklerini, sonrasında gel-gitli bir oyun olduğunu ve oyuncu grubunun istekli olduğunu ifade etti.

Gelişim ihtiyacı: "Daha yolumuz var"

Takımın fiziksel olarak iyiye gittiğini söyleyen Uğurlu, oyun kalitesini yükseltmeleri gerektiğini şöyle özetledi: "Daha yolumuz var". Uğurlu'nun sözleri: "Taraftar gücünü arkamıza aldığımız zaman bu takım çok fazla mücadele edecek. Oyun anlamında çok eksiğimiz var. Bunu yukarı çıkarmamız gerekiyor... Bir defa oyunu çok yukarıya taşımamız gerekiyor. Çok daha sakin oynamamız gerekiyor. Rakip kaleye çok daha fazla inmemiz gerekiyor. Bu mücadele gücüyle oyunu birleştirdiğimizde daha farklı bir Antalyaspor izleyecek. Daha yolumuz var. Bu bir galibiyet bizim için çok değerli, çok önemli ve öz güven sağlayacak bir galibiyet. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum".

Taktik esneklik ve oyuncu performansları

Uğurlu, zaman zaman oyuncuları farklı pozisyonlarda denediklerini ve bunun takım dinamikleri açısından olumlu olduğunu belirtti. Samet için yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Samet çok fazla oynayan 90 dakika süre alan bir oyuncu değil. Kaldı ki kendi mevkii de değil. Oradaki mesafeler çok uzadığında yun oynamak çok kolay değil. Orada 65 dakika çok özverili ve istekli oynadı... Samet’te tüm gücüyle orada oynadı. Çok iyi işler yaptı. 2 asist yaptı." Ayrıca Samuel Balet’in ikinci yarıda oyuna girmesinin ve getirdiği enerjinin maçta etkili olduğunu belirtti.

Trabzonspor maçı uyarısı

Önümüzdeki haftaki Trabzonspor sınavı için uyarılarda bulunan Uğurlu, bu maçın daha zor geçeceğini ve en az hatayla oynanması gerektiğini söyledi: "Trabzon maçı bundan daha zor geçecek. Ama bizim Trabzon maçında bundan daha iyi olmamız gerekiyor. Daha çok üzerine koymamız gerekiyor... Trabzon maçı içinde en az hata ile oynamamız gereken maçlardan bir tanesi. Oradan alacağımız galibiyet önümüzü çok daha fazla açacaktır".

Başlangıç durumu ve sürdürülebilir başarı

Takımı devraldığında seviyenin çok düşük olduğunu ifade eden Uğurlu, kısa sürede ilerleme kaydettiklerini belirtti: "Geldiğimde takımın seviyesi inanılmaz derecede kötüydü... Geldiğimizden bu yana üç hafta oldu. Takım çok daha iyiye gidiyor." Maç öncesi oyuncuların inancına da değinerek son sözlerinde başarıyı şu şekilde özetledi: "Başarı sürdürülebilir olduktan sonra gerçek başarı oluyor", bunun için daha çok çalışılması gerektiğini vurguladı.

Antalyaspor için bu galibiyetin moral ve öz güven anlamında önemli olduğu, ancak takımın oyun kalitesini yükseltmek ve hata payını azaltmak adına çalışmaların süreceği öne çıktı.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SAMİ UĞURLU, ÇALIŞMALARI GEREKEN ÇOK ŞEYİN OLDUĞUNU...

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SAMİ UĞURLU, ÇALIŞMALARI GEREKEN ÇOK ŞEYİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ.

ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SAMİ UĞURLU, ÇALIŞMALARI GEREKEN ÇOK ŞEYİN OLDUĞUNU...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsmail Yüksek sakatlandı: Fenerbahçe-Göztepe'de 38. dakikada oyundan çıktı
2
Fenerbahçe 1-1 Göztepe — Trendyol Süper Lig 19. Hafta (İlk Yarı)
3
Sami Uğurlu: "Çalışmamız gereken çok şey var" — Antalyaspor 2-1 galip
4
Manisa FK 1-0 İstanbulspor | Trendyol 1. Lig 22. Hafta
5
Metin Diyadin: Hak etmediğimiz mağlubiyet
6
Çaykur Rizespor’dan Kırmızı Kart ve İptal Gol Tepkisi: Fatih Bakoğlu’ndan Sert Açıklama
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-0 Altekma

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları