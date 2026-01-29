Okan Buruk: 'Futbol dışında hiçbir şey düşünülmedi' — Galatasaray-Manchester City

Okan Buruk, Manchester City'ye 2-0 mağlup oldukları maçı 'futbol dışında hiçbir şey düşünülmedi' diye değerlendirirken Galatasaray'ın son 16 play-off hakkını vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 02:03
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 03:46
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadıkları Manchester City maçını değerlendirdi. Sarı-kırmızılılar 2-0 mağlup olmasına rağmen turnuvanın lig etabını 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off turu oynamaya hak kazandı.

Maç değerlendirmesi

"İlk yarı hem topu rakibe bıraktık hem de pozisyon yedik. 2 tane gol yedik. İkinci yarı daha önde oynadık. Rakibimize baskılar yaptık, topa sahip olduk. İkinci yarı neredeyse 58-60’lara yaklaşan topa sahip olma oranı bu deplasmanda bizim için mutlu olduğumuz taraf ama daha çok pozisyon üretebilirdik. Rakibimizin de 2-0 sonrası girdiği pozisyonlar, bizim aldığımız riskler oldu. Genel olarak baktığımızda güzel bir maç oldu. İki takımın da saha içindeki futbolun dışında hiçbir şey düşünmediği güzel bir gece oldu. İki takımın futbolcularını da bu anlamda tebrik etmek istiyorum"

Buruk, ilk yarıda topun rakibe verildiğini ve iki gol yediklerini, ikinci yarıda ise daha önde oynayıp topa daha fazla sahip olduklarını belirtti. Deplasmanda %58-60 civarına yaklaşan topa sahip olma oranını olumlu bulduklarını, fakat daha fazla pozisyon üretebileceklerini ifade etti.

Olası rakipler ve gelecek planı

"Bu maça çıkmadan önce rakiplerin oynayacağı maça göre nerede bitireceğimizi bilmiyorduk. Bir ara 18.’ymişiz ama 20. bitirdik. Burada hangi rakibin geleceğini tam olarak bilmiyorsunuz. Bu yeni format biraz da takımlar için şans işi. Juventus da, Atletico Madrid de çok iyi takımlar. Atletico Madrid ile yakın zamanda oynadık o yüzden onları biraz daha tanıyoruz tabii ki. Galatasaray takımı, hep cesur olan takımdı. Bugün ikinci yarıdaki oyunu kendi iç sahamızda oynayacağımız ilk maçta ortaya koyarsak kiminle oynarsak oynayalım en iyisini yapmaya çalışacağız. Tabii bu transfer döneminde takviyelerimiz olacak. Bunların da yeni liste içerisinde olması bizim için büyük bir şans olacak"

Buruk, olası rakipler arasında Juventus ve Atletico Madridin bulunduğunu hatırlattı ve yeni formatın takımlar için şans unsuru taşıdığını belirtti. Ayrıca transfer döneminde yapılacak takviyelerin, oluşacak yeni liste içinde yer almasının takım için önemli bir avantaj olacağını söyledi.

