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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'a Yenildi: 86-66

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçında Rytas Vilnius'a 86-66 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 22:37
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:37
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Rytas Vilnius'a Yenildi: 86-66

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Rytas Vilnius'a Kaybetti

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki ilk maçında Litvanya'nın Rytas Vilnius ekibine 86-66 mağlup oldu.

Başkent Vilnius'ta bulunan Rytas Arena'da gerçekleşen karşılaşmanın ilk çeyreği 20-15 üstünlükle Galatasaray lehine tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına da 37-34 önde gitti.

Üçüncü periyotta, ev sahibi Rytas'ın etkili hücum performansıyla birlikte durum 60-56'ya geldi. Son 10 dakikada farka giderek mücadeleyi 86-66 kazanan Rytas, turnuvada önemli bir galibiyet elde etti.

Ev sahibi ekipte, beş oyuncunun çift haneli skor ürettığı gözlemlendi. Radzevicius, 16 sayı ile öne çıkarken, Masiulis 13 sayıyla ona eşlik etti.

Sarı-kırmızılılarda ise Livingston, 14 sayılık performansıyla takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

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