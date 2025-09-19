Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne Ağır Başladı: Eintracht Frankfurt 5-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Tamamen dolu tribünler önünde oynanan maç, sarı-kırmızılılar için beklenmedik bir farklı yenilgiyle sonuçlandı.

Maçın gelişimi

Frankfurt Stadı'ndaki mücadele kontrollü başlayan Galatasaray, maçın 8. dakikasında kaptan Yunus Akgün ile öne geçti. Ev sahibi ekip 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle dengeyi sağladı. İlk yarının uzatma dakikalarında Eintracht Frankfurt, 45+2. dakikada Can Uzun ve 45+4. dakikada Jonathan Burkardt'ın golleriyle devreye 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda top daha çok Galatasaray'da kaldı ancak etkili ataklar üretilemedi ve savunmada bireysel hatalar devam etti. Ev sahibi ekipte Burkardt 66. dakikada, Ansgar Knauff 75. dakikada golü bularak skoru 5-1 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.

Yunus Akgün'ün ilk Şampiyonlar Ligi golü

Müsabakada kaptan olarak sahaya çıkan Yunus Akgün, 8. dakikadaki golüyle kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti. Yunus, daha önce 2018'de Porto karşısında 18 yaşındayken sadece 4 dakika forma giymişti; Eintracht Frankfurt maçıyla yaklaşık 7 yıl sonra Şampiyonlar Ligi heyecanını ikinci kez yaşadı.

Taraftarlar Filistin ve Doğu Türkistan'a destek verdi

Galatasaray taraftarları müsabakada İsrail işgali altındaki Filistin'e destek mesajı verdi. İkinci yarının başında tribünün ön sırasındaki beyaz tişörtlü taraftarlar "Özgür Filistin" yazısını oluşturdu ve taraftarlar ayrıca Filistin ile Doğu Türkistan bayrakları salladı.

Seri ve istatistikler

Bu sonuçla Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Takım, Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş derbisinde geçen sezon yaşadığı son yenilginin ardından 13 Süper Lig ve 3 Türkiye Kupası maçını kazanmıştı.

Avrupa kupalarında bir maçta kalesinde 5 gol görmesi yaklaşık 4 yıl sonra tekrarlandı; son benzer mağlubiyet 21 Temmuz 2021'de PSV'ye karşı alınan 5-1 yenilgiydi. Ayrıca Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi (1 galibiyet, 5 beraberlik, 11 yenilgi).

UEFA organizasyonlarında son 7 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, son dış saha galibiyetini 2023-24 sezonunda Manchester United karşısında 3-2 ile elde etmişti. Ancak Avrupa kupalarında oynadığı son 10 deplasman maçından galibiyet çıkaramadı; bu maçlarda 12 gol atarken kalesinde 26 gol gördü.

Alman takımlarına karşı ise Galatasaray son 7 randevuda galibiyet elde edemedi ve Almanya temsilcileriyle son 4 maçını da kaybetmiş oldu.

Eintracht Frankfurt ile seride ilk yenilgi

İki ekip daha önce 1992 UEFA Kupası'nda karşılaşmış, Almanya'daki maç golsüz bitmiş ve İstanbul'daki maç Galatasaray'ın 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Bu karşılaşmayla Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile oynadığı üçüncü randevuda ilk yenilgisini aldı. Maç, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımına karşı deplasmanda yaşadığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.