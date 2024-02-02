Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Galatasaray ve Samsunspor arasındaki mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Okan Buruk tarafından ilk 11'ler açıklandı.
Süper Lig'de 24. hafta başlarken Galatasaray zorlu Samsun deplasmanına 3 puan almak için sahada yer alacak. Okan Buruk sahaya süreceği 11 konusunda kararını açıklarken taraftarların merakı giderildi. İşte Galatasaray'ın samsunspor karşısındaki ilk 11'i haberimizde.
GALATASARAY - SAMSUNSPOR İLK 11
Muslera
Kaan Ayhan
Nelson
Davınson
Berkan
Torreıra
Kerem Demirbay
Kerem Aktürkoğlu
Barış Alper
Mertens
Icardı