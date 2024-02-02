Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Galatasaray ve Samsunspor arasındaki mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Okan Buruk tarafından ilk 11'ler açıklandı.

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu
Yayın Tarihi:

Süper Lig'de 24. hafta başlarken Galatasaray zorlu Samsun deplasmanına 3 puan almak için sahada yer alacak. Okan Buruk sahaya süreceği 11 konusunda kararını açıklarken taraftarların merakı giderildi. İşte Galatasaray'ın samsunspor karşısındaki ilk 11'i haberimizde.

galatasaray 11
GALATASARAY - SAMSUNSPOR İLK 11
Muslera
Kaan Ayhan
Nelson
Davınson
Berkan
Torreıra
Kerem Demirbay
Kerem Aktürkoğlu
Barış Alper
Mertens
Icardı

Öne Çıkanlar
Sürekli yorgun hissetmeye son! Her gün tüketen enerji bombasına dönüşecek Sürekli yorgun hissetmeye son! Her gün tüketen enerji bombasına dönüşecek
Emekli zammı hesaplamaları tamam! Sırada 10.000 TL ikramiye formülü Emekli zammı hesaplamaları tamam! Sırada 10.000 TL ikramiye formülü
Nereye ne borcum demeye son! Borç kapatma kredisinde yok artık dedirtecek faiz oranı açıklandı Nereye ne borcum demeye son! Borç kapatma kredisinde yok artık dedirtecek faiz oranı açıklandı
Çok Okunanlar
Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'i açıklandı Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'i açıklandı Süper Lig'de tamamlanan tüm transferler belli oldu! Süper Lig'de tamamlanan tüm transferler belli oldu! Sacha Boey gitti, yerine Fildişili oyuncu geliyor Sacha Boey gitti, yerine Fildişili oyuncu geliyor Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Da Costa transferi itirafı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Da Costa transferi itirafı Galatasaray 19 yaşındaki genç yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray 19 yaşındaki genç yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı