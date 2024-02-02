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Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı devam ederken Galatasaray ve Samsunspor arasındaki mücadele için heyecanlı bekleyiş başladı. Okan Buruk tarafından ilk 11'ler açıklandı.