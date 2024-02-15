Galatasaray-Sparta Prag maçını şifresiz veren yabancı kanalların listesi: GS maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom'un maçı şifreli mi, şifresiz mi?

Galatasaray-Sparta Prag maçı ne zaman? Şifreli mi şifresiz mi? Şifresiz veren kanallar hangileri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 15 Şubat 2024 Perşembe günü evinde oynayacak. Maçın başlama saati 20.45. Rövanş maçı ise 22 Şubat 2024 Salı günü deplasmanda yapılacak. Maçın başlama saati 23.00.





GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Avrupa Ligi play-off maçında Rams Park'ta Sparta Prag ile karşı karşıya geliyor. Maç 15 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek. Rövanş mücadelesi ise 22 Şubat'ta Çekya'da oynanacak.

Maçın hakemi olarak ise İspanyol hakem Alejandro Hernandez belirlendi.

GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Sparta Prag maçı, Türkiye'de sadece beIN Sports kanalından şifreli olarak yayınlanacak. Ancak maçı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için alternatif yabancı kanallar da bulunuyor. Maçın şifresiz yayınlanacağı yabancı kanallar şunlar:

- CBC Sport, İdman TV (Azerbaycan)

- Sport TV (Portekiz)

- Arena Sport (Sırbistan, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Slovenya, Kosova, Kuzey Makedonya)

- Digi Sport (Romanya, Macaristan, Slovakya)

- Sport Klub (Polonya)

- Match TV (Rusya)

- Varzish Sport (Tacikistan)

- IRIB Varzesh (İran)

- CBC Sport (Azerbaycan)

- KTRK Sport (Kırgızistan)

Bu kanalların uydu frekans bilgilerine internet üzerinden ulaşmak mümkün. Ayrıca bu kanalların resmi web sitelerinden veya mobil uygulamalarından da canlı yayın izlenebilir.