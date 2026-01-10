Galatasaray, Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe'ye 4 Maç Sonra Yenildi

Turkcell Süper Kupa | Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 geride tamamlamasıyla sona erdi. İkinci yarının hemen başında Oosterwolde’nin golüyle fark 2’ye çıktı ve sarı-kırmızılılar aradığı golü bulamayınca maç 2-0 sonuçlandı.

Bu final öncesinde Galatasaray son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park’taki derbide Fenerbahçe’ye 1-0 yenilmiş, sonraki dört maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Süper Kupa finaliyle birlikte bu seri sona ermiş oldu.

