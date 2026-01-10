Galatasaray, Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe'ye 4 Maç Sonra Yenildi

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak 4 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:29
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:29
Galatasaray, Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe'ye 4 Maç Sonra Yenildi

Galatasaray, Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe'ye 4 Maç Sonra Yenildi

Turkcell Süper Kupa | Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaştı. Maçı 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibine karşı dört maçlık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0 geride tamamlamasıyla sona erdi. İkinci yarının hemen başında Oosterwolde’nin golüyle fark 2’ye çıktı ve sarı-kırmızılılar aradığı golü bulamayınca maç 2-0 sonuçlandı.

Bu final öncesinde Galatasaray son olarak 19 Mayıs 2024 tarihinde RAMS Park’taki derbide Fenerbahçe’ye 1-0 yenilmiş, sonraki dört maçta ise 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Süper Kupa finaliyle birlikte bu seri sona ermiş oldu.

TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE FENERBAHÇE'YE YENİLEN GALATASARAY, RAKİBİNE 4 MAÇ SONRA MAĞLUP...

TURKCELL SÜPER KUPA FİNALİNDE FENERBAHÇE'YE YENİLEN GALATASARAY, RAKİBİNE 4 MAÇ SONRA MAĞLUP OLDU.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'yı 2-0 Kazandı
2
Okan Buruk: Taraftarımızdan özür — Turkcell Süper Kupa finalinde 2-0 mağlubiyet
3
Sakaryaspor 1-1 Bandırmaspor: Teknik Sorumluların Değerlendirmesi
4
Fenerbahçe Turkcell Süper Kupa'yı 4. Kez Kazandı
5
Okan Buruk, Galatasaray'da 2. finalini kaybetti
6
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 Yenerek 4 Maç Sonra Kazandı
7
Oosterwolde'den Galatasaray’a İlk Gol — Fenerbahçe 2-0

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları