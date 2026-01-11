Toprak Razgatlıoğlu: 'MotoGP'de İlk Yıl Alışma, 2027'de Her Şey Farklı Olacak'

Dünya Superbike şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de ilk yılını öğrenme yılı olarak gördüğünü ve 2027'de her şeyin değişeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:18
Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) 3. kez şampiyon olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Beta Enerji ve Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen törende sponsorluk anlaşması imzaladı. Bu yıl MotoGP Dünya Şampiyonasında mücadele edecek olan Razgatlıoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamalarda hedefleri ve hazırlık sürecini anlattı.

MotoGP'ye geçiş ve hedefler

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de yarışacak ilk Türk olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Zorlu bir süreç. MotoGP bambaşka bir yer. İlk senemiz tamamen öğrenme yılı olarak geçecek ancak 2027'de her şey tamamen farklı olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Test hazırlıkları: Malezya'da 6 günlük program

Sezon öncesi hazırlıklarını Türkiye'de sürdürdüklerini belirten Razgatlıoğlu, Malezya'da gerçekleştirilecek teste dikkat çekti: "Şu an Türkiye'de testlerimizi yapabildiğimiz kadar yapıyoruz. Malezya'daki testi bekliyoruz. 6 günlük bir test olacak. Orada motosiklete daha çok alışmaya çalışacağız. Motosikletin üzerinde ne kadar vakit geçirirsek o kadar çok alışırız. Sezon başlamadan önce ne kadar çok yol katedebilirsek o kadar iyi olacak."

Lastik farkı ve 2027 hayali

Razgatlıoğlu, MotoGP'de kullanılan lastiklerin farklı olduğuna vurgu yaparak Superbike'te yarıştığı Pirelli marka lastiği çok iyi bildiğini söyledi: "MotoGP'de farklı marka lastik kullanılıyor. Superbike'de Pirelli marka lastikle yarıştım ve lastiği çok iyi bildiğim, lastik farkını hissettiğim için o lastik bizim için daha iyi olacak. Bu sene MotoGP'deki lastiğe alışma sürecimiz olacak, çünkü çok farklı. Ancak 2027'de çok daha farklı olacak. İnşallah 2027'de bir şampiyonluk daha görebiliriz. Bu en büyük hayalimiz."

