Trendyol 1. Lig'de İlk Yarı Sona Erdi — Amed Sportif Faaliyetler Lider

Trendyol 1. Lig'de İlk Yarı Sona Erdi

Genel Bakış

Trendyol 1. Lig’de sezonun ilk yarısı bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler 39 puan ile zirvede yer alırken, Pendikspor 37 puan ile ikinci sırada tamamladı.

19. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor 1 - İstanbulspor 5 olurken, haftaya lider giren Pendikspor evinde Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK karşısında aldığı 3-0 galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Play-off hattında yer alan maçta Erzurumspor FK 1 - Çorum FK 0 sonucu alındı ve Erzurumspor FK üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Puan Durumu ve Alt Sıralar

Son 5 maçında 13 puan toplayan Diyarbakır ekibi Amed SF, 39 puan ile liderlikte bulunuyor. Pendikspor 37 puan, Esenler Erokspor 34 puan, Erzurumspor FK 33 puan ile ilk dörtte yer aldı. Play-off hattını ise Bodrum FK ve Çorum FK (her iki takım 32 puan) ile Iğdır FK (30 puan) tamamlıyor.

Küme düşme hattında Sarıyer ve Ümraniyespor 21 puan ile tehlike bölgesinde yer alırken, Hatayspor 6 puan ve FIFA’dan puan silme cezası bulunan Adana Demirspor -28 puan ile alt sıralarda yer alıyor.

Ligde 20. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde oynanacak.

19. Hafta Maç Sonuçları

Sakaryaspor 0 - Manisa FK 2

Sivasspor 2 - Bandırmaspor 0

Sarıyer 1 - Bodrum FK 0

Van Spor FK 4 - Hatayspor 0

Pendikspor 0 - Esenler Erokspor 0

Serik Spor 1 - Boluspor 4

Ankara Keçiörengücü 3 - Ümraniyespor 1

Erzurumspor FK 1 - Çorum FK 0

Amed SF 3 - Iğdır FK 0

Adana Demirspor 1 - İstanbulspor 5

