DOLAR
42,92 -0,02%
EURO
50,53 0,08%
ALTIN
5.995,17 4,1%
BITCOIN
3.751.774,05 0,25%

Trendyol 1. Lig'de İlk Yarı Sona Erdi — Amed Sportif Faaliyetler Lider

Trendyol 1. Lig'de ilk yarı tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler 39 puanla lider, Pendikspor 37 puanla 2. sırada. 19. haftada Adana Demirspor 1- İstanbulspor 5.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 22:32
Trendyol 1. Lig'de İlk Yarı Sona Erdi — Amed Sportif Faaliyetler Lider

Trendyol 1. Lig'de İlk Yarı Sona Erdi

Genel Bakış

Trendyol 1. Lig’de sezonun ilk yarısı bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler 39 puan ile zirvede yer alırken, Pendikspor 37 puan ile ikinci sırada tamamladı.

19. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor 1 - İstanbulspor 5 olurken, haftaya lider giren Pendikspor evinde Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçların ardından Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır FK karşısında aldığı 3-0 galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu.

Play-off hattında yer alan maçta Erzurumspor FK 1 - Çorum FK 0 sonucu alındı ve Erzurumspor FK üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Puan Durumu ve Alt Sıralar

Son 5 maçında 13 puan toplayan Diyarbakır ekibi Amed SF, 39 puan ile liderlikte bulunuyor. Pendikspor 37 puan, Esenler Erokspor 34 puan, Erzurumspor FK 33 puan ile ilk dörtte yer aldı. Play-off hattını ise Bodrum FK ve Çorum FK (her iki takım 32 puan) ile Iğdır FK (30 puan) tamamlıyor.

Küme düşme hattında Sarıyer ve Ümraniyespor 21 puan ile tehlike bölgesinde yer alırken, Hatayspor 6 puan ve FIFA’dan puan silme cezası bulunan Adana Demirspor -28 puan ile alt sıralarda yer alıyor.

Ligde 20. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde oynanacak.

19. Hafta Maç Sonuçları

Sakaryaspor 0 - Manisa FK 2

Sivasspor 2 - Bandırmaspor 0

Sarıyer 1 - Bodrum FK 0

Van Spor FK 4 - Hatayspor 0

Pendikspor 0 - Esenler Erokspor 0

Serik Spor 1 - Boluspor 4

Ankara Keçiörengücü 3 - Ümraniyespor 1

Erzurumspor FK 1 - Çorum FK 0

Amed SF 3 - Iğdır FK 0

Adana Demirspor 1 - İstanbulspor 5

TRENDYOL 1. LİG'DE SEZONUN İLK YARISI BUGÜN OYNANAN KARŞILAŞMAYLA TAMAMLANDI

TRENDYOL 1. LİG'DE SEZONUN İLK YARISI BUGÜN OYNANAN KARŞILAŞMAYLA TAMAMLANDI

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aliağa Petkimspor Beşiktaş'a 75-72 Yenildi — Evinde 4. Kez Mağlubiyet
2
Sadettin Saran: "İyi ki bu büyük camianın parçasıyım" — Şampiyonluğa kadar pes etmeyeceğiz
3
Trendyol 1. Lig'de İlk Yarı Sona Erdi — Amed Sportif Faaliyetler Lider
4
Bursaspor 4. İmzayı Attı: Eyüp Akcan Iğdır FK'dan Transfer
5
TFF Tahkim Kurulu 70 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezasını Onadı
6
TFF Bahis Soruşturması: 353 Hakem ve 75 Gözlemci PFDK'ya Sevk

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?