Galatasaray, Süper Lig Açılışını Hatayspor'u Yenerek Yaptı

Galatasaray, Açılış Maçında Hatayspor'u Geriden Gelerek Yendi

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu, Galatasaray ve Atakaş Hatayspor arasında oynanan maçla başladı. Galatasaray, sezonun ilk mücadelesine RAMS Park'ta ev sahipliği yaptı ve geriden gelerek 2-1 galip come oldu.

Maçın İlk Yarısı Golsüz Geçti

Maçın ilk yarısında Galatasaray, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech ile net fırsatlardan yararlanamadı. Hatayspor ise pozisyona giremedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci Yarıda Hatayspor Öne Geçti

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor, 52. dakikada Joelson Fernandes'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, uzun süre skoru eşitlemenin peşinde koştu ve 80. dakikada Mauro Icardi'nin penaltı golüyle beraberliği sağladı.

Batshuayi'nin Golüyle Galibiyet Geldi

Maçın son dakikalarında, Michy Batshuayi sahneye çıkarak 90. dakikada attığı golle Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. Bu sonuçla Galatasaray, sezonun ilk haftasında 3 puanla başladı.

Açılış Maçlarındaki Başarı

Galatasaray, Süper Lig tarihindeki ilk hafta maçlarında dikkat çekici bir performans sergilemeye devam ediyor. Bu galibiyetle, sarı-kırmızılı ekip, lig tarihi boyunca 46. açılış maçını kazanmış oldu.

Hatayspor'a Karşı Üstünlük

Galatasaray, Hatayspor karşısında oynadığı 5. maçta yine puan kaybı yaşamadı. Hatayspor'un Süper Lig'e çıktığı 2020-2021 sezonundan bu yana, Galatasaray evinde oynadığı 5 maçı da kazandı.

Icardi, Sezona Golle Başladı

Previos yılda Süper Lig gol kralı olan Mauro Icardi, bu sezona da golle başlamayı başardı. Penaltı golü ile takıma eşitliği getiren Icardi, bu maçta 48. kez fileleri havalandırdı.

Batshuayi Süper Lig Tarihine Geçti

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den sonra, Süper Lig'de üç büyük formayı giyen ilk yabancı oyuncu olma unvanına sahip oldu. Hatayspor maçında 90. dakikada attığı golle bu unvanını taçlandırdı.

Taraftar Kutlaması

Maç sonrası, Galatasaray oyuncuları galibiyeti taraftarlarıyla birlikte kutladı. Batshuayi, başarılarını "üçlü" tezahüratı ile kutladı ve sahada büyük bir coşku yaşandı.

Şaşırtıcı Pozisyonlar

Galatasaray, maç boyunca birkaç kritik pozisyon yakaladı ancak kaleci Erce Kardeşler, önemli kurtarışlarla rakibin gol bulmasına izin vermedi.

Yeni Transfer Sara'nın İlk Maçı

Yeni transfer Gabriel Sara, Hatayspor karşısında ilk kez Galatasaray forması giydi. 57. dakikada oyuna dahil oldu.

Barış Alper Yılmaz Farklı Pozisyonda

Günün dikkat çeken diğer bir ismi, Barış Alper Yılmaz oldu. İlk yarı sol kanatta başladığı maçı, sağ bekte tamamladı.

Sahaya Giren Taraftar Muslera ile Fotoğraf Çekildi

Maç sırasında sahaya giren bir taraftar, kaleci Fernando Muslera ile özçekim yaparak hafif bir aksiyon yaşattı. Güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.