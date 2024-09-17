Galatasaray, Süper Lig'de Tarih Yazmaya Devam Ediyor

Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Bir Başlangıç Yaptı

Sarı-kırmızılı ekip, 2024-2025 sezonuna müthiş bir başlangıç yaptı. Süper Lig'de 5 maçta 5 galibiyet alarak, son 15 sezonun en iyi performansını sergiledi. Bu başarı, 2009-2010 sezonunda da aynı başlangıcı yapan Galatasaray'ın ardından geliyor.

Sezona Şampiyonluk Hedefiyle Başladılar

Galatasaray, sezona Türkcell Süper Kupa'daki 5-0'lık Beşiktaş yenilgisi ile girdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda ise Young Boys aleyhine elendi. Ancak, Süper Lig'deki performansı dikkat çekici oldu.

İlk 5 Maçta Elde Edilen Performans

Okan Buruk'un teknik direktörlüğündeki Galatasaray, ilk iki haftada Atakaş Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1'lik skorlarla yendi. Ardından Adana Demirspor'u 5-1 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. 3. haftada ise erteleme maçında Gaziantep FK'yı 3-1 geçerek 5'te 5 yaptı.

Okan Buruk, Fatih Terim ile Eşitlendi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Terim'den sonra (1998-1999 sezonu) takımın başında 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk teknik direktör oldu. Bu başarı ile Buruk, hem kendi kariyerine hem de Galatasaray tarihine önemli bir not düşmüş oldu.

Galatasaray, bu sezon tarihine geçen bu performansla birlikte şampiyonluk hedeflerini de göz önünde bulunduruyor. Takımın gelen başarıları, taraftarların umutlarını artırmaya devam ediyor.