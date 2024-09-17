Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Fenerbahçe Derbisi Öncesi Açıklamalarda Bulundu

Okan Buruk'tan Fenerbahçe Maçı Öncesi Değerlendirmeler

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK karşısında elde ettikleri 3-1'lik zaferin ardından Fenerbahçe derbisine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Gaziantep FK İle Maç Sonrası Yorumlar

Okan Buruk, Gaziantep FK ile oynanan ve 3-1'lik galibiyetle sonuçlanan erteleme maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Fenerbahçe derbisi hafta sonu bizim için çok kritik bir maç. Buna hazır olduğumuzu düşünüyorum. 5'te 5 yaparak gitmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Üç gün önceki Çaykur Rizespor maçının yorgunluğuna da değinen Buruk, "İlk yarıda son maçtaki enerji ile iyi oynadık ama ikinci yarıda yorgunluk belirginleşti. Hem bizim hem de rakibin kadro kısıtlılığı vardı. Bazı net hamleler yapamadık" şeklinde konuştu.

Teknik direktör Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin Fenerbahçe maçında yer almasının zor olduğunu belirtti. "Icardi'nin tedavisi devam ediyor ve ona antrenman yapacak zaman lazım. Fenerbahçe maçında oynaması mümkün değil" dedi. Fenerbahçe Derbisi İçin Hazırlıklar Sürüyor

Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde iki takımın da galibiyet için mücadele edeceğini vurguladı. "İki takım analizlerini yaparak hazırlanacak. Geçen sezonki derbi istenildiği gibi geçmemişti, bu sefer daha kaliteli bir müsabaka olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Buruk, "Saha içindeki olaylardan çok futbolun ve oyuncuların konuşulmasını istiyoruz. Bu doğrultuda en iyi hazırlığı yapacağız" dedi.

Sonuç

Sarı-kırmızılı takım, liderlik iddiasını sürdürmek için Fenerbahçe karşısında galibiyet hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibi, bu maçı kazanarak süper ligdeki galibiyet serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.