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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan RFS Maçı Sonrası Açıklamalar

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, RFS ile oynanan 2-2'lik beraberliğin ardından taraftarlardan özür diledi ve takımın eksiklerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 23:07
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan RFS Maçı Sonrası Açıklamalar

Galatasaray'dan Taraftarlarına Özür

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi’nde Letonya’nın RFS takımıyla oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası üzüntüsünü dile getirdi. Buruk, taraftarlarından ve Türkiye genelinden özür dilediklerini belirtti.

Mücadelede Yetersiz Performans

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Buruk, galibiyet hedefiyle maça çıktıklarını ancak 2-0 öne geçtikten sonra konsantrasyon eksiklikleri yaşamalarının sonucu etkilediğini ifade etti. Buruk, "Bize yakışmayan bir sonuç oldu. 2-0'dan sonra maçı kaybetmemeliydik," diye konuştu.

Kaza Diye Nitelendirdiği Sonuçlar

Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan maçta da 3-0'lık üstünlüklerini koruyamadıklarını hatırlatarak, "İki maçta da kaza yaptık," ifadesini kullandı. Bu durumun oyuncuların moralini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Defansif Problemler ve Eksik Oyuncular

Buruk, özellikle son iki maçta alınan beraberliklerin ardından takımın savunma ciddiyetini artırması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca sakatlıklar nedeniyle eksik oyuncuların da takım düzenini bozduğunu ifade etti.

Sonradan Giren Oyuncuların Etkisi

Sonradan oyuna dahil olan futbolcuların beklentileri karşılamadığını belirten Buruk, "Ekip olarak daha çok üretmemiz gerekiyordu. Özel oyuncularımızın bu tip maçlarda fark yaratması gerekiyordu," şeklinde konuştu.

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