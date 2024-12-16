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Galatasaray Trabzonspor'u İlk Yarıda 2-1 Geçti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'u 2-1'lik skorla ilk yarıda önde kapattı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 21:54
Galatasaray Trabzonspor'u İlk Yarıda 2-1 Geçti

Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 İle Geçti

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Maçta Dikkat Çeken Anlar

Maçın 8. dakikasında Galatasaray, Yunus Akgün'ün ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Mertens'in vuruşuyla öne geçti: 1-0. Bu erken gol, ev sahibi takımın moral bulmasını sağladı.

10. dakikada Trabzonspor'dan Mendy’den gelen 25 metreden sert bir şut, kaleci Muslera tarafından köşe vuruşuna çeldi.

12. dakikada Visca'nın sağdan ortasında Banza kaleyi yokladı, fakat Abdülkerim Bardakcı’nın müdahalesi ile top kornere çıktı.

17. dakikada Trabzonspor maçta eşitliği sağladı. Cham'ın ortasında Ozan Tufan, kafa vuruşu ile durumu 1-1 yaptı.

28. dakikada Cham'ın serbest vuruşu, kaleci Muslera tarafından iki hamlede kontrol edildi. Ancak 29. dakikada yeniden öne geçen Galatasaray, Mertens'in pasıyla Yunus Akgün'ün şutuyla maçı 2-1 yaptı.

33. dakikada Trabzonspor'dan Sallai kaleyi yokladı, ancak Uğurcan bu pozisyonda başarılıydı. 35. dakikada Barış Alper'in vuruşu da kaleci Uğurcan tarafından kurtarıldı.

Bu mücadelede ilk yarı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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