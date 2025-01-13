Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Zirveyi Bırakmıyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 50 puanla lider tamamladı. Devre arasına güçlü bir şekilde giriyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 22:47
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 22:47
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Zirveyi Bırakmıyor!

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı, heyecan dolu 19. hafta maçlarıyla sona erdi. Galatasaray, bugün oynanan RAMS Başakşehir karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle, puanını 50'ye yükselterek, ilk yarıyı zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun başından bu yana gösterdiği performansla, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer aldı.

Bugünün Maç Sonuçları

Bugün yapılan maçlarda dikkat çeken sonuçlar aldı. Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken, Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0'la mağlup etti.

Ayrıca, Beşiktaş, sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla yenerek, 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Trabzonspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

19. Hafta Puan Durumu

Lig puan durumu şu şekilde oluştu:

  • 1. GALATASARAY: 50 puan
  • 2. FENERBAHÇE: 42 puan
  • 3. REEDER SAMSUNSPOR: 36 puan
  • 4. GÖZTEPE: 31 puan
  • 5. İKAS EYÜPSPOR: 30 puan
  • 6. BEŞİKTAŞ: 30 puan
  • 7. RAMS BAŞAKŞEHİR: 28 puan
  • 8. GAZİANTEP FK: 25 puan
  • 9. ÇAYKUR RİZESPOR: 24 puan
  • 10. TRABZONSPOR: 24 puan
  • 11. CORENDON ALANYASPOR: 22 puan
  • 12. KASIMPAŞA: 19 puan
  • 13. ONVO ANTALYASPOR: 17 puan
  • 14. NET GLOBAL SİVASSPOR: 17 puan
  • 15. TÜMOSAN KONYASPOR: 17 puan
  • 16. BELLONA KAYSERİSPOR: 14 puan
  • 17. SİPAY BODRUM FK: 14 puan
  • 18. ATAKAŞ HATAYSPOR: 10 puan
  • 19. ADANA DEMİRSPOR: 0 puan (3 puan silme cezası)

20. Hafta Programı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları 17 Ocak Cuma günü başlayacak:

  • 17 Ocak: Atakaş Hatayspor - Galatasaray (20:00)
  • 18 Ocak: RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor (13:30)
  • 18 Ocak: Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK (16:00)
  • 18 Ocak: Beşiktaş - Reeder Samsunspor (19:00)
  • 19 Ocak: Göztepe - Onvo Antalyaspor (13:30)
  • 19 Ocak: TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa (16:00)
  • 19 Ocak: Adana Demirspor - Fenerbahçe (19:00)
  • 19 Ocak: İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (19:00)
  • 20 Ocak: Trabzonspor - Net Global Sivasspor (20:00)

Trendyol Süper Lig'de maç keyfi devam ediyor!

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor'un Teknik Direktörü Recep Uçar, Fenerbahçe Maçını Değerlendirdi
2
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi
3
Mourinho: Türkiye'deki Maçlar Bu Kalitede Olmuyor
4
Central Hospital Ümraniyespor, Manisa FK'yi 3-0 Mağlup Etti
5
Antalyaspor, Kayserispor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı
6
TTF Türkiye Tenis Hamlesi Çalıştayı Başarıyla Gerçekleşti
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da Atlı Cirit Sporcularıyla Coşkuyla Karşılandı

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!