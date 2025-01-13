Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Zirveyi Bırakmıyor!

Trendyol Süper Lig'de İlk Yarının Özeti

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk yarısı, heyecan dolu 19. hafta maçlarıyla sona erdi. Galatasaray, bugün oynanan RAMS Başakşehir karşısında elde ettiği 2-1'lik galibiyetle, puanını 50'ye yükselterek, ilk yarıyı zirvede tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun başından bu yana gösterdiği performansla, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde yer aldı.

Bugünün Maç Sonuçları

Bugün yapılan maçlarda dikkat çeken sonuçlar aldı. Fenerbahçe deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2'lik skorla geçerken, Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 5-0'la mağlup etti.

Ayrıca, Beşiktaş, sahasında Sipay Bodrum FK'yi 2-1'lik skorla yenerek, 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu. Trabzonspor, kendi sahasında Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza attı.

19. Hafta Puan Durumu

Lig puan durumu şu şekilde oluştu:

1. GALATASARAY: 50 puan

2. FENERBAHÇE: 42 puan

3. REEDER SAMSUNSPOR: 36 puan

4. GÖZTEPE: 31 puan

5. İKAS EYÜPSPOR: 30 puan

6. BEŞİKTAŞ: 30 puan

7. RAMS BAŞAKŞEHİR: 28 puan

8. GAZİANTEP FK: 25 puan

9. ÇAYKUR RİZESPOR: 24 puan

10. TRABZONSPOR: 24 puan

11. CORENDON ALANYASPOR: 22 puan

12. KASIMPAŞA: 19 puan

13. ONVO ANTALYASPOR: 17 puan

14. NET GLOBAL SİVASSPOR: 17 puan

15. TÜMOSAN KONYASPOR: 17 puan

16. BELLONA KAYSERİSPOR: 14 puan

17. SİPAY BODRUM FK: 14 puan

18. ATAKAŞ HATAYSPOR: 10 puan

19. ADANA DEMİRSPOR: 0 puan (3 puan silme cezası)

20. Hafta Programı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları 17 Ocak Cuma günü başlayacak:

17 Ocak: Atakaş Hatayspor - Galatasaray (20:00)

18 Ocak: RAMS Başakşehir - Çaykur Rizespor (13:30)

18 Ocak: Gaziantep FK - Sipay Bodrum FK (16:00)

18 Ocak: Beşiktaş - Reeder Samsunspor (19:00)

19 Ocak: Göztepe - Onvo Antalyaspor (13:30)

19 Ocak: TÜMOSAN Konyaspor - Kasımpaşa (16:00)

19 Ocak: Adana Demirspor - Fenerbahçe (19:00)

19 Ocak: İkas Eyüpspor - Corendon Alanyaspor (19:00)

20 Ocak: Trabzonspor - Net Global Sivasspor (20:00)

Trendyol Süper Lig'de maç keyfi devam ediyor!