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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 Yenildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 00:52
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 00:52
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 Yenildi

Galatasaray, Avrupa'da Şok Yenilgi Aldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla karşılaştı. Maç, Galatasaray için beklenmedik bir sonuçla, 4-1'lik bir yenilgiyi beraberinde getirdi.

Maç Detayları

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Galatasaray, rakibi karşısında etkili bir performans sergileyemedi. AZ Alkmaar, maç boyunca üstün bir oyun sergileyerek, Galatasaray'ın savunmasını aşmayı başardı.

Bu sonuçla Galatasaray, play-off turundaki avantajını kaybetti. Önümüzdeki hafta oynanacak olan rövanş maçı öncesi, takımın motivasyonu ve stratejisi büyük önem taşıyor.

Galatasaray taraftarları, bu yenilgi sonrası takımın bir an önce toparlanmasını bekliyor. Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan değerlendirmeler, takımın bu zorlu süreçten nasıl çıkacağına dair önemli ipuçları verecek.

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