Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK'u 3-1 ile Geçti

Galatasaray, Avrupa'da İyi Başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinin ilk haftasında Yunan temsilcisi PAOK ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen karşılaşmada ev sahibi ekip, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

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Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir performans sergileyen Galatasaray, bulduğu gollerle maçtaki üstünlüğünü sağladı. İkinci yarıda PAOK'un çabaları yetersiz kalırken, Galatasaray rahat bir galibiyet elde etti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki iddiasını güçlü bir şekilde ortaya koymuş oldu.