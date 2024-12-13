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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'u Garantiledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabını garantiledi. Hedef, ilk 8'de yer alarak son 16 turuna yükselmek.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:07
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'u Garantiledi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'u Garantiledi

Galatasaray, İsveç ekibi Malmö ile 2-2 berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'nde play-off'ta mücadele etmeyi matematiksel olarak garantiledi. Ligin 6. haftasında 12 puana ulaşan sarı-kırmızılı takım, son iki maç öncesi play-off etabını garanti altına alarak, son 8 iddiasını da sürdürdü.

Lig Performansı

Galatasaray, geride kalan altı haftayı üç galibiyet ve bir beraberlik ile kapattı. Namağlup şekilde devam eden sarı-kırmızılı ekip, topladığı 12 puanla altıncı sırada yer aldı. Ligdeki diğer güçlü takımlar arasında İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Athletic Bilbao, Belçika'nın Anderlecht, Fransa'nın Olimpik Lyon, Almanya'nın Eintracht Frankfurt ve İngiltere'nin Manchester United ile birlikte tur atlaması garanti oldu.

Hedef: İlk 8'de Yer Almak

Galatasaray, “Kupa 2”de ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Kalan iki haftada 21 Ocak 2025'te sahasında Dinamo Kiev, 30 Ocak 2025'te ise deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı takım, bu iki maçı minimum kayıpla geçerek ilk 8'e girmeyi amaçlıyor.

Gol Krallığına İddialı İsimler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde geride kalan altı haftanın en golcü iki takımından biri konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 6 maçta 15 gol atarak gol yollarında başarılı bir performans sergiledi. Takımın yıldız oyuncuları arasında Dries Mertens, 5 asist ile en fazla gol pası veren oyuncu konumunda bulunurken, Victor Osimhen ise 24 şut ile en fazla gol girişiminde bulunan futbolcular arasında yer almakta. Ayrıca, Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Gabriel Sara gibi oyuncular da gol istatistiklerinde iddialı durumdalar.

Savunmada Zayıflık

Ancak Galatasaray, hücumda gösterdiği etkinliği savunmaya yansıtamıyor. Turnuvada kalesinde 11 gol gören sarı-kırmızılılar, ilk 24 takım arasında en fazla gol yiyen iki takımdan biri. Galatasaray ve Elfsborg, bu açıdan ciddi sorunlar yaşıyor.

Yunus Akgün, Gol Krallığında İddialı

Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde gol krallığı yarışında dikkat çeken bir performans sergiliyor. Akgün, sırasıyla PAOK, RFS, Elfsborg ve Tottenham maçlarında birer gol kaydetti ve toplamda 5 gole ulaştı. Bu başarı ile birlikte, gol krallığı yarışında Ferencvaros'tan Barnabas Varga, Porto'dan Samu ve Manchester United'dan Rasmus Hojlund ile sıralamada zirveyi paylaşıyor.

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