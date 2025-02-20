Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti: AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda elenerek hayal kırıklığı yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda 4-1 yenildiği AZ Alkmaar'ın ağırladığı rövanşta 2-2 berabere kalınca turnuvaya veda etti.

Rövanş Maçının Detayları

RAMS Park'ta yaklaşık 45 bin taraftarının coşkulu desteğiyle maça baskılı başlayan Galatasaray, aradığı pozisyonları bulmakta zorlandı. Devrenin sonlarına doğru, 43. dakikada Seiya Maikuma'nın golü ile 1-0 geriye düştü. AZ Alkmaar, 55. dakikada Denso Kasius'un golü ile farkı ikiye çıkardı. Galatasaray, Victor Osimhen ile 56. dakikada skoru 2-1'e getirdi ve Roland Sallai ile 70. dakikada beraberliği sağladı. Fakat kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.

Victor Osimhen Golleriyle Dikkat Çekti

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezon boyunca büyük bir performans sergileyerek gol sayısını 20'ye çıkardı. Trendyol Süper Lig'de 18 maçta 14 gol atan Osimhen, Avrupa Ligi'nde ise 6 gollük bir başarıya imza attı.

Sallai İki Maçta da Gol Attı

Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, AZ Alkmaar karşısındaki iki maçta da fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk golünü geçen hafta attı.

Günay Güvenç'in Performansı

Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, maçta yaptığı kritik kurtarışlarla dikkat çekti. İlk yarıda 4 önemli kurtarış yaparak takımının gol yemesini sağladı. Fakat ikinci yarıda kalesine gelen iki şutu engelleyemedi.

Berkan Kutlu'ya Tepki

Maçın 61. dakikasında oyuna giren Berkan Kutlu, taraftarlar tarafından ıslıklandı. Aynı zamanda oyundan çıkarken Lucas Torreira'ya da destek tezahüratları yapıldı.

Son 6 Maçta Galibiyet Yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 6 karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. İlk 4 maçta 3 galibiyet alan takım, sonrasında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Tarihi Kayıplar

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 24 yıllık kazanamama serisini sürdürdü. AZ Alkmaar ile oynadığı 3. maçta da galibiyet alamadı.

AZ Alkmaar'ın Türk Takımları Üzerindeki Başarısı

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla yaptığı 10. maçında da mağlup olmadı. Toplamda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alarak başarılı bir grafik çizdiler.