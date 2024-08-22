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Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a Yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys'a 3-2 mağlup oldu. Maçta çarpıcı anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 00:14
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a Yenildi

Galatasaray Üzerinde Büyük Baskı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, İsviçre'nin Young Boys takımına 3-2 mağlup oldu. Mücadele, Zürih'te gerçekleşti ve sarı-kırmızılı ekip için kritik bir dönüm noktası oldu.

Önemli Anlar ve Gollerdeki Tansiyon

Maçın başlama düdüğü ile birlikte, Galatasaray ilk yarıda fırsatlar yakaladı ancak bunları değerlendiremedi. 47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Ziyech kaleyi bulamayan bir şut çekti. Devamında, 51. dakikada Ziyech’in soldan ortasıyla Icardi kaleci Keller karşısında etkisiz kaldı.

Galatasaray’ın İhtiyacı Olan Can Suyu

58. dakikada Colley’nin şutu, uzak direğe çarparak tehlikeli bir an yarattı. Ancak, 66. dakikada Ziyech’in köşe vuruşunda Torreira’nın kafasından seken top, Batshuayi tarafından ağlara gitti ve fark 2-1’e indi.

Beraberlik Umutları ve Penaltı Kararı

72. dakikada ise Kerem Aktürkoğlu’nun asistinde Batshuayi, harika bir şutla eşitliği sağladı: 2-2. Ne var ki, 83. dakikada Abdülkerim Bardakcı’nın eline çarpan top sonrası VAR incelemesi ile penaltı kararı verildi.

Son Dakikalar ve Maçın Kaderi

86. dakikada penaltıyı kullanan Ugrinic, takımını bir kez daha öne geçirdi: 3-2. Galatasaray’ın bu önemli maçı, 3-2’lik skorla sona erdi.

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