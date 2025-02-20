Galatasaray ve AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maçında Karşılaşıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşacak
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın güçlü temsilcisi AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. Maç, RAMS Park stadyumunda gerçekleşecek.
Maç Detayları
Maçın hakemliğini Anthony Taylor üstlenecek. Hakem ekipinde Gary Beswick ve Ian Hussin yer alıyor.
Takım Kadroları
Galatasaray kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:
- Günay Güvenç
- Sanchez
- Cuesta
- Abdülkerim Bardakcı
- Jelert
- Torreira
- Sara
- Sallai
- Mertens
- Barış Alper Yılmaz
- Osimhen
AZ Alkmaar kadrosundaki oyuncular ise şöyle:
- Owusu-Oduro
- Maikuma
- Goes
- Penetra
- Wolfe
- Koopmeiners
- Mijnans
- Belic
- Poku
- Parrott
- Lahdo
Bu kritik karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Galatasaray, ev sahibi avantajıyla turu geçmeyi hedeflerken, AZ Alkmaar ise dış sahada galip gelmek için mücadele edecek.