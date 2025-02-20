Galatasaray ve AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maçında Karşılaşıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın güçlü temsilcisi AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. Maç, RAMS Park stadyumunda gerçekleşecek.

Maç Detayları

Maçın hakemliğini Anthony Taylor üstlenecek. Hakem ekipinde Gary Beswick ve Ian Hussin yer alıyor.

Takım Kadroları

Galatasaray kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

Günay Güvenç

Sanchez

Cuesta

Abdülkerim Bardakcı

Jelert

Torreira

Sara

Sallai

Mertens

Barış Alper Yılmaz

Osimhen

AZ Alkmaar kadrosundaki oyuncular ise şöyle:

Owusu-Oduro

Maikuma

Goes

Penetra

Wolfe

Koopmeiners

Mijnans

Belic

Poku

Parrott

Lahdo

Bu kritik karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Galatasaray, ev sahibi avantajıyla turu geçmeyi hedeflerken, AZ Alkmaar ise dış sahada galip gelmek için mücadele edecek.