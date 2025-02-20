Galatasaray ve AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maçında Karşılaşıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi rövanş maçında karşılaşmaya hazırlanıyor. İşte maç detayı ve takımların kadrosu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 19:39
Galatasaray ve AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi Rövanş Maçında Karşılaşıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile karşılaşacak

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın güçlü temsilcisi AZ Alkmaar'ı ağırlıyor. Maç, RAMS Park stadyumunda gerçekleşecek.

Maç Detayları

Maçın hakemliğini Anthony Taylor üstlenecek. Hakem ekipinde Gary Beswick ve Ian Hussin yer alıyor.

Takım Kadroları

Galatasaray kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

  • Günay Güvenç
  • Sanchez
  • Cuesta
  • Abdülkerim Bardakcı
  • Jelert
  • Torreira
  • Sara
  • Sallai
  • Mertens
  • Barış Alper Yılmaz
  • Osimhen

AZ Alkmaar kadrosundaki oyuncular ise şöyle:

  • Owusu-Oduro
  • Maikuma
  • Goes
  • Penetra
  • Wolfe
  • Koopmeiners
  • Mijnans
  • Belic
  • Poku
  • Parrott
  • Lahdo

Bu kritik karşılaşma, her iki takım için büyük önem taşıyor. Galatasaray, ev sahibi avantajıyla turu geçmeyi hedeflerken, AZ Alkmaar ise dış sahada galip gelmek için mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray-AZ Alkmaar Maçından Çarpıcı Notlar
2
Kupa Voley'de Dörtlü Final Heyecanı: İzmir ve Rize Ev Sahibi Oluyor
3
Eskişehir'de 17 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
4
Konyaspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor: Hedef 3 Puan!
5
Eyüpspor ile Beşiktaş, 25. Hafta Maçında Karşı Karşıya Geliyor
6
Serbest Güreş Milli Takımı, Dünya Kulüpler Kupası'nda Finale Yükseldi
7
Türkiye-İtalya Maçında Basketbol Heyecanı Zirveye Ulaştı

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?