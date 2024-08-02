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Galatasaray ve Beşiktaş 356. Süper Kupa Randevusu İçin Hazır

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Kupa finalinde 356. kez karşı karşıya geliyor. Rekabetin detayları ve geçmişi burada!

Yayın Tarihi: 02.08.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 11:10
Galatasaray ve Beşiktaş 356. Süper Kupa Randevusu İçin Hazır

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Tarihi Rekabeti

Galatasaray ile Beşiktaş, yarın gerçekleştirilecek Turkcell Süper Kupa mücadelesinde tarihlerinde 356. kez karşılaşacak. Bu dev mücadele, iki takım arasındaki uzun soluklu rekabetin bir parçası olarak dikkat çekiyor. Rekabet, 22 Ağustos 1924’te Taksim Stadı’nda Beşiktaş’ın 2-0’lık galibiyetiyle başlamıştı.

Maç İstatistikleri

Şu ana kadar oynanan 355 maçta, Galatasaray 127 galibiyet alırken, Beşiktaş 114 kez kazanmayı başardı. Ayrıca, 114 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar, toplamda 496 gol atarken, siyah-beyazlılar ise 464 golle karşılık verdi.

Süper Kupa'ya Dair Detaylar

İki takım, Süper Kupa adı altında düzenlenen organizasyonda 3. kez mücadele edecek. Önceki iki finalde de her iki ekip birer kez kupa sevinci yaşadı. 2006 yılında Frankfurt’ta oynanan ilk Süper Kupa finalinde Beşiktaş, Galatasaray’ı 1-0 yenerek kupayı kazanmıştı. Diğer final ise 13 Ağustos 2016 tarihinde Konya'da gerçekleşmiş; normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta, Galatasaray penaltılarda rakibini 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

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