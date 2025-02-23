Galatasaray ve Fenerbahçe, Derbide 402. Randevuda Buluşuyor

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 402. kez karşılaşacak. Rekabette Fenerbahçe önde.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 11:01
Galatasaray ve Fenerbahçe, Derbide 402. Randevuda Buluşuyor

Galatasaray ve Fenerbahçe, Tarihi Derbide 402. Kez Karşılaşacak

Yarın, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet çerçevesinde, Trendyol Süper Lig’de 402. derbi heyecanı yaşanacak.

Tarihin En Köklü Rekabetlerinden Biri

Rekabet, 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başladı. Tarih boyunca oynanan 401 maçta, Fenerbahçe'nin 149 galibiyeti bulunurken, Galatasaray ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. Her iki takımın eşitliği sağladığı maç sayısı ise 123.

Fenerbahçe Üstünlüğü Sürdürüyor

Fenerbahçe, bu 401 maçta toplamda 542 gol atarken, Galatasaray 500 gol ile karşılık verdi. Hükmen kazanılan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, bu gol sayısına 1 gol eklemiş durumda.

Süper Lig'deki 136. Karşılaşma

Lig tarihinde ise Fenerbahçe ve Galatasaray toplam 135 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, bu alanda rakibine 53-38 galibiyetle üstünlük kurdu. Süper Lig maçlarında oynanan 44 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son 10 Resmi Maçta Galatasaray Üstün

İki takım arasında oynanan son 10 derbide, Galatasaray avantajlı bir konumda. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte 5 kez (biri hükmen) galip gelirken, Fenerbahçe 3 kez sahadan galip ayrıldı. Son 10 derbide Galatasaray, rakip fileleri 14 kez havalandırdı, Fenerbahçe ise 6 gol kaydetti.

Son Maçların Detayı

İki takımın son 10 maçta aldığı sonuçlar ise şöyle:

  • 27.09.2020 - Türk Telekom Stadyumu - Süper Lig: 0-0
  • 06.02.2021 - Ülker Stadyumu - Süper Lig: 1-0
  • 21.11.2021 - Nef Stadyumu - Süper Lig: 1-2
  • 10.04.2022 - Ülker Stadyumu - Süper Lig: 0-2
  • 08.01.2023 - Ülker Stadyumu - Süper Lig: 3-0
  • 04.06.2023 - Nef Stadyumu - Süper Lig: 3-0
  • 24.12.2023 - Ülker Stadyumu - Süper Lig: 0-0
  • 07.04.2024 - Şanlıurfa - TFF Süper Kupa: 3-0 (Hükmen)
  • 19.05.2024 - RAMS Park - Süper Lig: 0-1
  • 21.09.2024 - Ülker Stadyumu - Süper Lig: 3-1

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki bu derbi, futbolseverler tarafından dört gözle bekleniyor. Her iki takımın da tarihi rekabetinde yine heyecan dolu anlar yaşanması bekleniyor.

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