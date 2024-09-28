Galatasaray ve Kasımpaşa'nın Çekişmeli Maçı: 3-3

Galatasaray ile Kasımpaşa Arasında Göz Dolduran Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa'nın karşı karşıya geldiği maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Penaltı İptali ve Çarpıcı Goller

Mücadelenin önemli anlarından biri 54. dakikada yaşandı. Kasımpaşa'nın hücumunda Gökhan Gül'ün uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Fall, ceza sahasına girmek üzereyken Galatasaraylı Jakobs'un müdahalesiyle karşılaştı. Hakem Oğuzhan Çakır, Jakobs'un topa elle müdahale ettiğini düşünerek penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararını iptal etti.

Son Dakikaların Tansiyonu

78. dakikada Kasımpaşa'nın kornerinde Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunu kaleci Muslera son anda kornere çeldi. 83. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in kullandığı korner sonrası Jakobs'un eline çarpan top ile penaltı kazanarak durumu 3-2'ye getirdi. Penaltı atışını kullanan Hajradinovic, topu kaleye gönderdi ve maçta skoru değiştirdi.

Müsabakanın son dakikalarında, 90+5. dakikada Kasımpaşa, Hajradinovic'in asistinde Da Costa'nın attığı golle durumu 3-3 yaptı. Maç, bu sonuçla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'deki bu heyecan dolu karşılaşma, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı.