Galatasaray ve PAOK UEFA Avrupa Ligi'nde İlk Yarıda Beraberliği Paylaştı

UEFA Avrupa Ligi: Galatasaray vs PAOK

Bugün gerçekleştirilen UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Galatasaray ile PAOK arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Mücadelenin ilk dakikalarından itibaren iki takım da etkili ataklar geliştirmeye çalıştı.

İlk Yarının Önemli Anları

Maçın başlama düdüğü ile birlikte, Kaan Ayhan tarafından yapılan ortada, Osimhen altıpas çizgisi önünden kafayı vurdu, fakat top üstten auta gitti.

Dakikalar 10'u gösterdiğinde, Mertens sol taraftan aldığı köşe vuruşunda, Kaan Ayhan arka direkte topa müdahale etti, ancak Kaleci Kotarski topu çeldi. 25. dakikada Zivkovic’in pasıyla Camara ceza yayından vuruşunu yaptı, Kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

26. dakikada Yunus Akgün’ün baskısı sonucunda, ceza sahası sağ çaprazında Osimhen topu aldı, ama Kotarski yine iyi bir refleksle topu çeldi. Hemen ardından, 27. dakikada Akgün, PAOK'un defansından seken topu Sara’ya indirdi. Sara’nın sol çaprazdan vuruşunu Kotarski kornere gönderdi.

42. dakikada, Kaan Ayhan’ın ortasında Yunus Akgün altıpas çizgisi önünden vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. İlk yarının son dakikasında ise, 45+1. dakikada, uzun pasla savunmanın arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı; ama şutunu Günay yine kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı, her iki takımın da gol bulamadığı bir 0-0 beraberlikle sona erdi.