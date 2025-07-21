Galatasaray, Victor Osimhen Transferine Yakınlaşıyor

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i transfer etmeye çok yaklaştıklarını söyledi.

Okan Buruk'tan Önemli Açıklamalar

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapan Galatasaray'da, Okan Buruk, basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu. Güzel bir ortamda kamp yaptıklarını belirten Buruk, "Genel olarak iyi çalışıyoruz. Yeni katılan oyuncularımızla birlikte antrenmanlar oldukça verimli geçiyor," dedi.

Hazırlık döneminin ardından kadro yapılanmasına karar vereceklerini vurgulayan Buruk, "Bu sürecin ardından hangi oyuncuların takımda kalacağına karar vereceğiz. 8 Ağustos'ta başlayacak lig öncesinde, transfer süreci büyük önem taşıyor," şeklinde konuştu.

Osimhen ile Görüşmeler Olumlu

Victor Osimhen transferinin gidişatını değerlendiren Buruk, "Osimhen'le ilgili her şey olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık ve bir an önce netleşmesini istiyoruz. Napoli ile olan görüşmeler de çok olumlu yürüyor," diye ekledi.

Galatasaray'ın transfer politikası hakkında bilgi veren Buruk, "Önemli bir bütçe var. Bunu doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci alımı olacak," ifadelerini kullandı.

Icardi'nin Dönüşü ve Takım Durumu

Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin takıma iyi bir şekilde döndüğünü belirterek, "Icardi, antrenmanlara yavaş yavaş katılıyor. Fiziksel olarak gelişmesi için çalışıyoruz," dedi.

Bunun yanı sıra Buruk, Barış Alper Yılmaz, Alvaro Morata ve diğer oyuncuların durumlarıyla ilgili olarak, "Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Gelecek tekliflere göre değerlendirmeler yapacağız," açıklamasında bulundu.

Şampiyonlar Ligi Hedefi

Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara geçmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "İki sezon önce bunun heyecanını yaşadık. Daha tecrübeliyiz ve bu sefer üst tura geçmek ilk hedefimiz," dedi.

Başkandan ve yönetim kurulundan aldıkları destekle takımın Avrupa'daki hedeflerine ulaşmak için çalışacaklarını söyleyen Buruk, "Türkiye'deki şampiyonluk da çok önemli. Bunu unutmadan iki kulvara birden odaklanabileceğimiz bir kadromuz var," şeklinde konuştu.

Bölgesel Oyuncu Değerlendirmeleri

Buruk, takımın stoper ve hücum hattında bulunan oyuncularla ilgili de değerlendirme yaparak, "Elimizde önemli stoperler var. Ahmetcan Kaplan ile ilgili transfer düşüncemiz yok," dedi. Ayrıca, Yunus Akgün hakkında ise, "Yunus her mevkide oynayabilecek kapasiteye sahip," açıklamasında bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.