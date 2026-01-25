Galatasaray Yaser Asprilla'yı Sezon Sonuna Kadar Bedelsiz Kiraladı

Galatasaray, İspanyol ekibi Girona’da forma giyen Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla’yı sezon sonuna kadar bedelsiz kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün yaptığı açıklama

"Profesyonel futbolcu Yeser Asprilla ve kulübü Girona Futbol Club SAD ile oyuncunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için bedelsiz geçici satın alma opsiyonlu transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ödenecektir."

Futbolcu, Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.

GALATASARAY, İSPANYOL EKİBİ GİRONA'DA FORMA GİYEN KOLOMBİYALI FUTBOLCU YASER ASPRİLLA'YI SEZON SONUNA KADAR BEDELSİZ KİRALIK OLARAK KADROSUNA KATTIĞINI AÇIKLADI.