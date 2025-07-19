Galatasaray, Yeni Sezon Hazırlıkları İçin Avusturya'ya Gitti

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar yapmak üzere Avusturya'ya hareket etti. Takım, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla yola çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, Windischgarsten bölgesinde kampa girecek. Galatasaray, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu çerçevesinde Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da iki hazırlık maçı yapacak.

Takım, ilk maçında yarın Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker ile karşılaşacak. İkinci hazırlık maçı ise 23 Temmuz Çarşamba günü, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) temsilcisi Cagliari Calcio ile gerçekleşecek.

Cagliari müsabakasının ardından Türkiye'ye dönecek olan Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha planlayan sarı-kırmızılılar, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg ile ve 2 Ağustos Cumartesi günü Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'ya gitti. Teknik direktör Okan Buruk (sol 2) takımla beraber İstanbul Havalimanına geldi.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları ve özel maçlar için Avusturya'ya gitti. Teknik direktör Okan Buruk (sol 2) takımla beraber İstanbul Havalimanına geldi.