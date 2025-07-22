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Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray, yeni sezon öncesi Avusturya'daki kampta çalışmalarını sürdürüyor. Zaniolo, sakatlık nedeniyle antrenmana katılmadı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 14:29
Galatasaray Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray Yeni Sezon İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Windischgarsten bölgesinde bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, futbolcular üç gruba ayrılarak 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı kısmında ise taktik çalışmalar yapıldığı öğrenildi.

Zaniolo'nun Sakatlığı

Galatasaray'ın antrenmanında, Avusturya 2. Ligi takımlarından Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo, antrenmana katılmadı.

Cagliari Maçı Öncesi Hazırlıklar

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın, İtalya 1. Ligi ekiplerinden Cagliari ile yapacağı maçla devam edecek. Sarı-kırmızılı takım, TSİ 20.30'da gerçekleştireceği mücadelenin ardından Türkiye'ye dönecek.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk (sağ 2)...

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk (sağ 2) yönetiminde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta devam etti. Antrenmana Barış Alper Yılmaz (solda), Ahmed Kutucu (sol 2) ve Kaan Ayhan da (sağda) katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk (sağ 2)...

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk (sağ 2) yönetiminde Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta devam etti. Antrenmana Barış Alper Yılmaz (solda), Ahmed Kutucu (sol 2) ve Kaan Ayhan da (sağda) katıldı.

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