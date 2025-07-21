Galatasaray Yeni Sezon İçin Antrenmanlarına Devam Ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yoğun bir antrenman programı uyguluyor. İlk yarım saatlik bölümü basına açık tutulan idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından futbolcular üç gruba ayrılarak 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise takım, taktik çalışma gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, Avusturya 2. Ligi ekiplerinden Admira Wacker ile yapılan hazırlık müsabakasında uzun süre alan futbolcular, idmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Galatasaray, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenman ile devam edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kampta devam etti. Antrenmana Mauro Icardi de katıldı.