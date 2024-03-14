Galatasaray yıldız ismin fişini çekti

Galatasaray’ın umut bağladığı parlak futbolcu, bu sezon beklenen seviyeye ulaşamayarak taraftarların gönlünü kazanamadı. Sarı-Kırmızılı kulüp, oyuncunun sergilediği zayıf performans sebebiyle, cazip bir transfer teklifi alması durumunda ayrılığa yeşil ışık yakacak. Önümüzdeki yaz transfer sezonunda bu futbolcunun takımdan ayrılması öngörülüyor. Haberimizin devamında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola ile yaptığı röportajda Pablo Bueno, Tete’nin Palmerias’a geçiş yapmasının mümkün olmadığını dile getirdi. 24 yaşındaki yetenekli oyuncunun Brezilya’ya geri dönüş yapmayacağını açıklayan Bueno, Tete’nin Galatasaray’dan ayrılma durumunda Avrupa’daki futbol hayatına devam edeceğine işaret etti.





Brezilya’nın önde gelen kulüpleri tarafından dikkatle takip edilen Tete, yaz transfer sezonunda memleketine geri dönme ihtimaliyle karşı karşıya. Sarı-Kırmızılı ekip, genç yıldızdan umduğu performansı göremediği için, uygun bir transfer bedeli bulması halinde onu serbest bırakmayı düşünüyor. Tete, önceki yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da ilgi odağı olmuştu.

Bu sezon Galatasaray’ın kadrosunda yer alan Tete, toplamda 38 karşılaşmada forma giydi. Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 3 gol atıp, 6 kez de gol pası verdi. Tete’nin sarı-kırmızılı takımla olan anlaşması 2027’ye dek sürecek ve sözleşmesinde bir yıllık opsiyon hakkı da mevcut. 24 yaşındaki futbolcunun mevcut piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda…