Galatasaray Yönetiminden Gaziantep FK Maçına İlişkin Açıklama

Galatasaray, Gaziantep FK Maçını Zorlanarak Kazandı

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Hatipoğlu, Gaziantep deplasmanlarındaki zorluklara değinerek, "Bizim için Gaziantep deplasmanları hep zordu, bugün de böyle zor bir deplasmanı başarıyla tamamladık," dedi.

Maçta 1-0 galip gelmelerinin ardından takımını kutlayan Hatipoğlu, "Hem kendi takımımızı hem de Gaziantep'i göstermiş oldukları mücadeleden dolayı kutluyorum. 6 puanlık fark devam ediyor," şeklinde konuştu.

Hakem Hataları ve Adaletli Rekabet Vurgusu

Hatipoğlu, maçtaki hakem hatalarına da dikkat çekerek, "Dünkü kadar fahiş bir hakem hatası olmadı ama bu maçta da kendi içinde önemli hakem hatalarının yaşandığını gördük. Umarım en kısa sürede hakem hataları ortadan kalkar, adil bir ortamda rekabet ederiz" ifadelerini kullandı.

Transfer Sezonu ve Galatasaray’ın Geleceği

Transferlerle ilgili soruları yanıtlayan Hatipoğlu, "Bugün iki yeni transferimiz sahadaydı. Hatta bunlardan Ahmed'in golüyle galip geldik. Bizim camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde Dursun Özbek başkanımızın liderliğinde mücadelemizi devam ettirmemiz gerekiyor," dedi.

Hatipoğlu, zorlu bir sezon geçireceklerini belirterek, "Bu sene zor bir sene, 25. şampiyonluk kolay olmayacak. Bunun bilincindeyiz," ifadesini kullandı.

Hakem Yönetimi Konusunda İyileştirme Talebi

Yabancı hakem taleplerine de değinen Hatipoğlu, "Biz iyi hakemden yanayız. Yabancı ve yerli fark etmeksizin iyi hakemlerin yönetmesini istiyoruz. İyi bir ligimiz var, takımlarımız her geçen gün önemli oyuncular katıyor," dedi.

Hatipoğlu, Türkiye'deki hakemlerin standartlarının artırılması gerektiğinin altını çizerken, "Gönül ister ki lig hakemiyle organizasyonu, tüm takımlarıyla hep iyilerin var olduğu bir lig olsun," şeklinde konuştu.