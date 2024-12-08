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Galatasaray Yönetiminden Hakem Turgut Doman'a Sert Tepki

Galatasaraylı İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçındaki hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:45
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:45
Galatasaray Yönetiminden Hakem Turgut Doman'a Sert Tepki

İbrahim Hatipoğlu'ndan Sert Açıklamalar

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 3-2 yendikleri maç sonrası hakem Turgut Doman'a ağır eleştirilerde bulundu.

Hakem Kararları Eleştirildi

Maç sonrası basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Hatipoğlu, galibiyet için futbolcularını kutlarken, Turgut Doman hakkında sert ifadeler kullandı. Hatipoğlu, "Açıkça Galatasaray'a düşmanlık edeceklerini ilan ettiler, milli futbolcuya da mı bu düşmanlık devam edecek? Barış Alper Yılmaz'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa, demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem düdüğünü asmak zorundadır." dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığı

Hatipoğlu, Barış Alper Yılmaz'ın sakatlığı hakkında da bilgi vererek, "Barış'ın durumu kötü, şu anda sakatlığının ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun bir futbol maçından çıkmış oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde... 'Ayakkabısına bastı diye vermedim.' diyor. Ayakkabıya mı basmış, dizine mi basmış? Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla geliyor." ifadelerini kullandı.

Üç Puan Yeterli Değil

Bir gazetecinin daha önce yaptığı "Biz hepsini yeneceğiz." şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine, Hatipoğlu, "Evet, bugün yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibiydi. Lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular yarın milli mücadele verecek. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz, el insaf." dedi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu,Trendyol...

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu,Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile oynadıkları ve 3-2 kazandıkları karşılaşmayı yöneten maçın hakemi Turgut Doman'ı eleştirdi.

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