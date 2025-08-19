DOLAR
40,9 -0,02%
EURO
47,6 -0,1%
ALTIN
4.359,64 -0,31%
BITCOIN
4.643.434,54 -0,06%

Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta öncesi 24 Ağustos'ta Zecorner Kayserispor karşılaşması için Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:38
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenmanın detayları

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, iki grup halinde yapılan 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmalarıyla devam etti.

Çalışma, üç takımlı turnuva ile tamamlandı. Teknik heyet ve oyuncuların performansına ilişkin değerlendirmeler içeren programın sürdüğü bildirildi.

Hazırlık programı

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Göztepe, Fatih Karagümrük Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü
2
Real Madrid, Xabi Alonso yönetiminde LaLiga'ya 1-0'la başladı
3
Şampiyonlar Ligi Play-Off: Club Brugge 3-1 Rangers, 3 Maçta Sonuçlar
4
PFDK'ye Sevkler: Süper Lig'de 8 Kulüp, 1. Lig'de 3 Takım
5
Muhammed Salah, Premier Lig Yılın Oyuncusu Seçildi
6
Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına Burak Yılmaz'la başladı
7
Adama Traore, Gençlerbirliği ile İlk Antrenmanına Çıktı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı