Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenmanın detayları

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. İdman, iki grup halinde yapılan 10'a 2 pas çalışması ve koşu çalışmalarıyla devam etti.

Çalışma, üç takımlı turnuva ile tamamlandı. Teknik heyet ve oyuncuların performansına ilişkin değerlendirmeler içeren programın sürdüğü bildirildi.

Hazırlık programı

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.