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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na Beraberlikle Başladı: 2-2

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak galibiyeti kaçırdı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:50
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na Beraberlikle Başladı: 2-2

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na Beraberlikle Başladı

İSTANBUL - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak kupaya puanla başladı. Maç, RAMS Park'ta gerçekleştirildi ve ilk yarı 1-0'lık Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

İlk Yarının Golü Deniz Türüç'ten

Müsabakanın 35. dakikasında Deniz Türüç'ün kaydettiği golle konuk ekip 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaparak 51. dakikada Davinson Sanchez ile eşitliği sağladı.

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Galatasaray'ın beraberlik golünden sadece 2 dakika sonra, 53. dakikada Krzysztof Piatek'in kaydettiği golle RAMS Başakşehir tekrar öne geçti. Ancak sarı-kırmızılı ekip, 74. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle yeniden dengeyi sağladı ve maç bu skorla sona erdi.

Penaltı Şansını Kullanamadı

Maçın son dakikalarında Galatasaray, penaltı atışı kazanarak galibiyeti elde etme şansını yakaladı. 90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi, kaleci Muhammed Şengezer tarafından kurtarılarak galibiyet hayalini suya düşürdü.

Defansif Başarı ve Kalesinde Goller

Galatasaray'ın golleri, savunmadan gelen Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Bu sezon her iki oyuncu da tüm kulvarlarda 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları son 22 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi. Ancak, bu sezon çıktıkları 27 maçta 42 gol yemeleri, kalesini kapatma konusunda sıkıntı yaşadıklarını gösteriyor.

Piatek 22. Golüne Ulaştı

Öte yandan, RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzyztof Piatek, bu karşılaşmada da gol atarak toplamda 22. golüne erişti.

Onur Ergün Kırmızı Kart Gördü

RAMS Başakşehir'de Onur Ergün, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan atıldı. Müsabakanın 75. dakikasında oyuna giren Ergün, 79. dakikada ilk sarı kartını almıştı.

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