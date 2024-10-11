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Galatasaraylı Voleybolcu Jiri Kovar Ameliyat Oldu

Galatasaray HDI Sigorta voleybolcusu Jiri Kovar, parmak kırığı nedeniyle ameliyat geçirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:14
Galatasaraylı Voleybolcu Jiri Kovar Ameliyat Oldu

Galatasaraylı Voleybolcu Jiri Kovar Ameliyat Geçirdi

sarı-kırmızılı kulüpten alınan bilgilere göre, Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın yetenekli oyuncularından Jiri Kovar, yüzük parmak kemiğinde meydana gelen kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Ameliyat Detayları ve Geçmiş Olsun Mesajı

Medicana Sağlık Grubu'nda gerçekleştirilen operasyonun ardından kulüp, Jiri Kovar'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yaşadığı talihsiz sakatlıktan dolayı Jiri Kovar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı bir iyileşme sürecinin ardından en kısa zamanda formasına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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