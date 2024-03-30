Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme: Yıldız isim kalıyor

Süper Lig'de milli aradan yararlanan Galatasaray'da Antalya'da kamp yapıyor. Sarı-kırmızılıların ayrıca sezon sonuna doğru transfer çalışmaları yoğunlaşıyor.

Galatasaray teknik hocası Okan Buruk, yaptığı basın açıklamasında yurt içi ve yurt dışı transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

"ZANIOLO'NUN NELER DÜŞÜNDÜĞÜ ÇOK ÖNEMLİ"

Okan Buruk, transfer çalışmaları hakkında konuşurken şu ifadeleri kullandı:





"Zaniolo çok önemli ve aynı zamanda değerli bir oyuncudur. Premier Lig'de de gol attı, milli takımın son 11'inde oynadı. Çok önemli bir değer. Eğer gelip bizimle birlikte olmak istiyorsa onu takımımda isterim. Ancak kulübün ve Zaniolo'nun neler düşündüğü çok önemlidir.

“YUNUS VE EMİN ÇOK İYİ DURUMDA”

Yunus Akgün'ün iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Premier Lig'de önemli bir yarış içindeler. İyi takımda oynuyor. Satın almanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini bilmiyorum. Ama geri dönerse bizim açımızdan önemli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Aslında bırakmak istemiyoruz. Futbol oynamak için Avrupa'ya gitti. Emin Bayram'ın durumu çok iyi. Biz de onu takip ettik. Emin'le birlikte Galatasaray'ın önümüzdeki yıllarda iyi bir savunmacıya sahip olacağını da çok iyi biliyoruz.

“YUSUF YAZ AYINDA TAKIMA DÖNECEK”





Yusuf Demir, işler yolunda gitmiyor. İstediğimiz kadar zamanı olmayabilir. Bu yaz geri dönecek ve bizimle olacak. Ancak kendisi çok genç bir oyuncudur. Gelişimini tamamlamamış ama gelişebilecek yetenekli futbolcu. Eğer bizimle kalırsa zihinsel olarak iyi hazırlanmalı ve güven kazanması için ona zaman vermeliyiz. Potansiyeli olan bir oyuncu. Kendisi çok genç. İyileşeceğini düşünüyorum. Bu sezon Basel'deki performansı iyi değildi ama bir yerlerde iyi bir performans sergileyeceğini düşünüyorum.

“RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ, BAŞARILI BİR OYUNCU”

"Transferi oyuncu takip departmanı yürütüyor. Hazırlanıyoruz, oyuncuları izliyoruz. Serbest temsilciler olabilir. Şimdilerde net bir isimde çalışma bulunmuyor. Rafa Silva çok değerlidir ve ve etkili bir oyuncu. Birçok ülkeden takım onu ​​isteyecek. Birçok oyuncu serbest oyuncu olacak. Şu anda turnuvaya odaklanmış durumdayım ancak oyuncu takip hizmetimizin hazırlıkları devam ediyor. Bu sezonki performanslara göre pozisyonlar birkaç hafta içinde belirlenecek"